Баку, , 13:08 — REGNUM Необходимо предпринимать все возможные попытки противостоять любым попыткам переписать общую военную народов бывшего СССР и исказить события Великой Отечественной войны и совместно противостоять фальсификациям. С таким призывом к коллегам из стран СНГ сегодня, 30 октября, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обратился министр обороны России Сергей Шойгу.

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Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что это касается и «преступлений, совершённых во время этой большой, тяжелой войны для нашей страны».

«Сегодня появляется всё больше и больше тех, кто хотят с одной стороны переписать историю, а с другой — сделать всё, чтобы победители перестали быть таковыми», — пояснил Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что попытки переиначить историю и исказить события Великой Отечественной войны направлены, прежде всего, на то, чтобы «подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить её статуса страны-победительницы».

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