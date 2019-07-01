Москва, , 12:28 — REGNUM

Чтобы противостоять неонацизму, международное сообщество должно признать победу над фашизмом всемирным наследием человечества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании Второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, сегодня всё чаще предпринимаются попытки переписать историю, исказить или вовсе стереть память о великой Победе. Много примеров героизации нацистских преступников, факельных нацистских шествий даже в странах Европы», — заявила Матвиенко.

«Мы видим, как вновь поднимает голову неонацизм. Чтобы противостоять этим очень тревожным тенденциям, российские парламентарии выступили с предложением о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники всем борцам с нацизмом — всемирным мемориалом человечества», — подчеркнула она.

Она отметила, что на саммите Шанхайской организации (ШОС) сотрудничества в июне 2019 года была принята Бишкекская декларация ШОС, в которой эта российская инициатива получила полное одобрение и было решено совместно продвигать её в ООН.

в свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что ежегодно на Генеральной ассамблее ООН Россия вместе со многими соавторами продвигает резолюцию о недопустимости героизации нацизма.

По его мнению, инициатива Валентины Матвиенко «органично вписывается в наши общие усилия».

«Устав ООН зиждется на итогах Второй мировой войны, на решениях Нюрнбергского трибунала, которые вечны. Так было признано в Уставе нашей общей организации», — указал Лавров.

«Совместно через возможности парламентской дипломатии, классической дипломатии мы сумеем не допустить переписывание великой истории Второй мировой войны, великой победы над нацизмом», — отметил министр.