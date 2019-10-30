Москва, , 12:45 — REGNUM Военные учения у границ с Крымом, о планах провести которые заявило командование воздушных сил ВС Украины, вызывают обеспокоенность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойства, — подчеркнул дипломат, слова которого цитирует РИА Новости. — Я думаю, этими вопросами в первую очередь занимается наше министерство обороны».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 октября, командование ВВС Украины в социальной сети Facebook сообщило о проведении с 31 октября по 4 ноября 2019 года в Херсонской области Украины учений сил ПВО. Манёвры должны пройти на полигоне «Ягорлык» в акватории Чёрного моря у границ с Крымом.

В Совете Федерации РФ считают, что эти действия со стороны Украины точно не будут способствовать улучшению взаимоотношений с Россией. Член Совфеда Франц Клинцевич считает, что Киев выбрал не самое лучшее время для учений со стрельбами на границе с Крымом. Он также назвал заход в одесский порт во время учений четырех кораблей НАТО «прямым вызовом России».