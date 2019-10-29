Москва, , 17:11 — REGNUM В Совфеде считают, что Украина выбрала не самое лучшее время для учений со стрельбами на границе с Крымом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

«Не уверен, что Украине вообще очень нужны такие учения со стрельбами на границе с Крымом. А уж то, что время для этих учений выбрано не самое лучшее, более чем очевидно». — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По крайней мере взаимопониманию между Россией и Украиной они точно способствовать не будут, считает сенатор. Напротив, указал он, «стрельбы могут подвесить решение ряда других вопросов, в которых очень заинтересована Украина».

«Что же касается захода в одесский порт во время учений четырех кораблей НАТО — это прямой вызов России», — сказал Клинцевич.

Киев планирует провести тактические учения в Херсонской области у границы с Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины.