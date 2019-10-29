Херсон, Украина, 29 октября 2019, 15:42 — REGNUM 31 октября по 4 ноября 2019 года в Херсонской области Украины начнутся учения сил противовоздушной обороны, сообщило 29 октября командование ВВС Украины в социальной сети Facebook.
Отмечается, что украинские силовики зарезервировали для учений район стрельб участок Чёрного моря у побережья Херсонской области. Местных жителей предупредили о запрете пребывания на полигоне, а также рассказали порядок действий на случай нахождения обломков ракет или беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский ракетный катер «Прилуки» вместе с румынским корветом «Контр-адмирал Хорию Мачеллариу» и американским эсминцем «Портер» провели совместную тренировку в акватории Чёрного моря.
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