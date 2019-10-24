Гражданка России, политолог и общественный активист Мария Бутина должна вернуться в Россию из США, где ее содержали в тюрьме по политическим мотивам. В апреле 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Срок заключения закончился. Самолёт с Бутиной должен прибыть в Москву утром в субботу, 26 октября.