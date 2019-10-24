25 Октября
9:03
Посольство России в США сообщило подробности об освобождении Марии Бутиной
Гражданка России Мария Бутина 25 октября будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси во Флориде в миграционный центр Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву.
9:01
Отбывшая тюремный срок в США Мария Бутина вернётся в Россию 26 октября
Отбывшая наказание в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина подписала документы об освобождении, 25 октября она будет выпущена из американской тюрьмы.