Барнаул, , 15:41 — REGNUM «Дело Бутиной» — это классический студенческий пример формирования технологий «фейков», считает алтайский общественник, основатель «Школы реальной политики» Константин Емешин, которую в своё время окончила уроженка Алтайского края Мария Бутина. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM статью британского журналиста Майкл Трейси, назвавшего «дело Бутиной» провалом политики США, он пояснил:

«Реальная политическая схватка демократов и республиканцев требовала любых зацепок. И оказалось, что Мария Бутина действительно не зарегистрировалась как «иностранный агент». Поэтому это использовали демократы. Естественно, Мария признала, что не регистрировалась как иностранный агент. И что? …

А в прессе началась какая-то шпионская истерия. Это и есть реальная политика, поскольку для политических оппонентов все средства хороши. И конечно, на всех судебных разборках зарабатывают баснословные гонорары американские адвокаты. Тем временем в прессе придумывали, что она шпионка, и поэтому её ждёт наказание на 25 лет. Но после того как Трамп отбил подозрения о «сговоре», то и в деле Марии всё сразу пошло на спад. Оказалось, что дело «Марии Бутиной» никак не пришьёшь в пакет обвинений для импичмента Трампа.

Но для меня было удивительно поведение наших российских патриотов. Казалось бы, раз американцы обвиняют Марию в том, что она лоббировала интересы России без регистрации иностранным агентом, то наши патриоты должны были бросится на её защиту и собирать деньги для адвокатов. Реально же все наши патриоты начали наоборот писать фейки про Марию, осуждая её. Потому заказные «патриоты» показали себя тоже лишь фейковыми патриотами. Но, слава Богу, Мария скоро вернется в Барнаул и мы узнаем реальные события».

Напомним, в июле 2018 года гражданка России Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне и уже почти год содержится в тюрьме. Её обвинили в том, что она пыталась налаживать связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений. Большую часть времени Мария провела в одиночной камере.

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Состоявшийся недавно суд приговорил Бутину к 1,5 годам тюрьмы.

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О том, что дело осужденной в Соединенных Штатах гражданки России Марии Бутиной стало провалом американской политики, СМИ и правоохранительных органов, написал в своей статье для журнала The Spectator британский журналист Майкл Трейси. Он, в частности, отметил, что Бутина является политзаключенной, а все обвинения против российской гражданки ложные.

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