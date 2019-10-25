Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Отбывшая тюремный срок в США гражданка РоссииМария Бутина 25 октября будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси во Флориде в миграционный центр Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов со ссылкой на Госдепартамент США.

«На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжёлый этап в жизни россиянки. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на её долю нелегких испытаний», — добавил посол.

Напомним, ранее Анатолий Антонов сообщил, что самолёт с Марией Бутиной должен прибыть в Москву утром в субботу, 26 октября.

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