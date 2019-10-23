Барнаул, , 09:18 — REGNUM Срок заключения гражданки России Марии Бутиной, отбывающей наказание в США по надуманному обвинению, заканчивается 25 октября 2019 года. Ою этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил её отец — Валерий Бутин. Он рассчитывает, что уже осенью 2019 года сможет повидаться со своей дочерью дома.

Напомним, семья российской «шпионки» Марии Бутиной проживает в Алтайском крае, здесь же родилась и училась сама Мария.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти США задержали Бутину в июле 2018 года. Её обвинили в том, что она якобы пыталась налаживать связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений. Пока шло следствие, девушку несколько месяцев держали в изоляторе, в суровых условиях.

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Несмотря на то, что ходе расследования против Бутиной не было найдено никаких реальных доказательств её вины, суд назначил ей 18 месяцев тюрьмы.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов известил о том, что формальных препятствий для возвращения в Россию осуждённой в США гражданки РФ Марии Бутиной не имеется и по истечению срока наказания она подлежит депортации в Россию.

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