Острава, Чехия, , 09:36 — REGNUM Посольство России в Чехии возмущено осквернением памятника бойцам Красной армии в чешском городе Острава, этот акт вандализма не имеет никакого оправдания и вновь подтверждает опасность неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении российского посольства, опубликованном в Facebook.

«Глубоко возмущены актом вандализма, совершенным в ночь на 23 октября 2019 года в отношении почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского в Остраве», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты напомнили, что Остраву освобождали войска Красной армии совместно с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса, именно поэтому на облитом краской памятнике изображены вместе две фигуры — красноармейца и чешского рабочего.

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В посольстве также выразили признательность властям и жителям города, которые осудили акт вандализма. Ведомство рассчитывает, что виновные будут найдены и наказаны, а памятник будет приведен в порядок в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Праге вандалы осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после чего его закрыли брезентом и строительными лесами.

Позже члены совета района Прага-6, где находится памятник маршалу, после длительных споров постановили переместить монумент в один из музеев и устроить конкурс на новый памятник героям освобождения Праги в 1945 году.

В свою очередь президент Чехии Милош Земан назвал это решение позорным, напомнив, что Конев является символом погибших при освобождении Праги бойцов Красной армии.

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