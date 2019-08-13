Прага, , 15:26 — REGNUM

Посольство России в Чехии возмущено решение властей страны не возвращать на прежнее место мемориальную доску в память об освобождении Праги от гитлеровских захватчиков войсками 1-го Украинского фронта Красной Армии под командованием Героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева, которая была демонтирована в апреле 2017 года со здания Староместской ратуши для проведения реконструкции. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

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Дипломаты отмечают, что мемориальная доска «является очень важным свидетельством совместной борьбы наших народов против нацизма». В посольстве напомнили, что в мэрии города ранее обещали, что после реконструкции доска будет вновь установлена на прежнем месте. Однако нынешнее руководство чешской столицы официально сообщило, что делать этого не намерено.

https://www.facebook.com/AmbRusCz/posts/2234843720069662

«По словам мэра Зденека Гржиба, решение было принято якобы ещё его предшественниками и продиктовано желанием придать зданию внешний вид мая 1945 года», — уточнили в посольстве, добавив, что такая аргументация не выдерживает никакой критика, так как на ратуше после реконструкции были восстановлены памятные знаки, относящиеся к значительно более позднему периоду.

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«Мы видим в этом попытку предать забвению одну из самых важных страниц нашей общей истории, — отметили дипломаты. — Такие действия […] оскорбляют память тех, кто сражался против гитлеровских нацистов».

В посольстве РФ призвали власти ческой столицы «не совершать недальновидного поступка и вернуть мемориальную доску на изначальное место».