Прага, , 19:19 — REGNUM Члены совета района Прага-6, где находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после длительных споров постановили переместить монумент в один из музеев и устроить конкурс на новый памятник героям освобождения Праги в 1945 году, сообщил 12 сентября журналистам глава района Ондржей Коларж.

В течение четырёх часов члены совета пытались определиться со своей ориентацией и отношением к памятнику полководца, руководившему операцией по спасению жителей восставшей Праги от истребления нацистами.

Ранее, ночью 22 августа неизвестные вандалы осквернили монумент, и после этого власти района закрыли его брезентом и строительными лесами.

Посольство России в Чехии заявило, что расценивает этот шаг как повторное осквернение памяти воинов Красной армии, отдавших свои жизни за спасение Праги от нацистов.

Стоит отметить, что 12 сентября у здания администрации района прошла акция гражданских активистов в защиту памятника маршалу Коневу.

Напомним, памятник был создан чешскими скульпторами к 35-й годовщине освобождения Праги и открыт 9 мая 1980 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Россияне возмущены толстовкой, имитирующей парадный мундир маршала Жукова