Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Пользователи сети отреагировали на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима.

Ранее на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой глава Белого дома заявил, что «США и Италию объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима».

Пользователи сети напомнили, что Древний Рим завершил свое существование примерно за тысячу лет до открытия Америки как материка.

«США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю», — написал один из подписчиков Трампа в Twitter.

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Однако некоторые пользователи назвали слова Трампа метафорой, он лишь подчеркнул правовую связь конституции США и древнеримских законов.

Больше всех пользователей сети позабавило лицо итальянской переводчицы, которая явно была шокирована таким заявлением американского лидера. Также на встрече Трамп назвал президента Италии Матареллу «моцареллой».

https://twitter.com/jimnassau/status/1184497264905146368

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о намерении вывести войска из северной Сирии, мотивируя это своей «великой и непревзойденной мудростью». Данный твит вызвал бурную реакцию в США.

«Нарциссизм Трампа — это угроза нашей национальной безопасности и стабильности во всем мире, — считает сенатор-демократ Кэтрин Кларк. — Наша настоящая «великая и непревзойденная мудрость»: демократия и мир».

«Я, по своей собственной великой и непревзойденной мудрости, считаю этот твит запрещенным, — саркастически заметил британский телеведущий Пирс Морган.

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