Вашингтон, , 09:31 — REGNUM

Субботняя серия твитов президента США Дональда Трампа, где он атаковал конгрессмена от округа Балтимор Элайджу Каммингса и крайне негативно оценивал состояние самого Балтимора, вызвала ответную реакцию: в соцсети развивается флешмоб «Отпишись от Трампа». Участники призывают тех, кто читает «Твиттер» Трампа, перестать это делать, а тех, кто не читает, и не начинать.

Конгрессмен Тед Лью «Аплодирую тем, кто отписался от Трампа. Его лента полна ненависти и лжи, а у самого Трампа нет чувства юмора, так что его твиты скучные. Что касается меня, я буду читать твиты Трампа, чтобы вам не приходилось этого делать»

В числе поддержавших флешмоб, помимо рядовых пользователей, есть лидеры мнений — сенатор Крис Мерфи, известные феминистки, ЛГБТ-активисты, крупные блогеры.

Сам Трамп, у «Твиттера» которого на данный момент более 62,4 млн читателей, не выразил раскаяния по поводу резонансных твитов о Балтиморе (который он назвал «зараженной грызунами свалкой») и Элайдже Каммингсе, напротив, продолжил развивать тему.

Дональд Трамп «Показатели Балтимора по преступности и экономике — худшие в США. Миллиарды долларов были закачаны в него за эти годы, но безрезультатно. Деньги были украдены или потрачены впустую. Спросите Элайджу Каммингса, куда они ушли».

Ранее издание The Baltimore Sun в редакционной статье под названием «Лучше жить среди крыс, чем быть одной из них», отвечающей на выпады президента, назвало Трампа «полезным идиотом Путина».