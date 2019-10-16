Вильнюс, , 15:53 — REGNUM В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS. В обмене якобы также присутствует ещё один не названный гражданин России и гражданин Норвегии.

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Договорённости об обмене, подчёркивает BNS, проходили несколько лет, а финальные решения были приняты на созванном президентом Литвы Гитанасом Науседой совете по нацбезопасности содержание которого, как сообщало ИА REGNUM 9 октября, впервые было засекречено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филипченко был осуждён в Литве в 2017 году. Гражданин России обвинялся в том, что он вместе с другими лицами стремился завербовать сотрудников департамента охраны руководства, которые могли бы установить систему прослушивания в кабинете и резиденции на тот момент президента Дали Грибаускайте.

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