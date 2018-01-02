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СМИ Литвы: осуждённый за шпионаж гражданин РФ отказался от апелляции

Политика

По данным литовских СМИ, осуждённый на 10 лет лишения свободы решил «не искать правды»

СМИ Литвы: осуждённый за шпионаж гражданин РФ отказался от апелляции
Иллюстрация: Brandonwyse.com

Вильнюс, 2 января 2018, 19:43 — REGNUM  

Сотрудник Федеральной службы безопасности России Николай Филипченко «смирился с вынесенным ему приговором» — десять лет лишения свободы и забрал апелляционную жалобу, сообщило сегодня, 2 января, литовское информационное агентство BNS.

Это ИА REGNUM подтвердили поддерживавший государственное обвинение в этом деле главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс и защищавшая осужденного адвокат Галина Кардановская.

«Господин Николай Филипченко осужден, приговор вступит в силу и он направлен для отбывания срока лишения свободы в тюремное учреждение в Литве», — сказал прокурор Лауцюс.

Адвокат Кардановская сказала, что Филипченко обжаловал приговор, однако впоследствии отозвал свою апелляционную жалобу.

«Он также решил, что нет смысла судиться, искать правды и забрал жалобу», — сказала она.

При этом, россиянин забрал жалобу в конце августа 2017 года, рассмотрение жалобы в Апелляционном суде еще не начиналось. После отзыва жалобы россиянин лишился права на рассмотрение дела не только в апелляционном, но и в кассационном порядке — окончательной инстанцией в Литве является Верховный суд, решения которого не подлежат обжалованию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин России обвиняется в том, что он вместе с другими лицами стремился завербовать сотрудников департамента охраны руководства, которые могли бы установить систему прослушивания в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.

По данным дела, он вместе с другим гражданином России, начальником отдела ФСБ И. Г. и гражданином Литвы Владимиром Соколовым с октября 2011 года до конца 2014 года встречались в нескольких зарубежных странах и пытались вербовать граждан Литвы, чтобы они собирали и передавали разведывательному учреждению интересующую информацию.

По данным правоохранительных органов Литвы, кроме того, Филипченко активно организовывал свою деятельность, предлагая денежное вознаграждение за информацию.

Филипченко свою вину не признал.

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