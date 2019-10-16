Барселона, Испания, , 12:03 — REGNUM В Каталонии, где не стихают массовые протесты, за последние несколько дней пострадали по меньшей мере 72 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает 16 октября газета El País.

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Уточняется, что стражей порядка ранили в ходе беспорядков в Барселоне, Таррагоне и Льейде. 51 участник протестных акций был задержан.

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Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Каталонии продолжаются с 14 октября. Митинги и демонстрации начались в регионе после судебного приговора, вынесенного в отношении каталонских политиков, которые организовали референдум о выходе региона из Испании в 2017 года, признанный Мадридом незаконным.

По последним данным, в результате протестов пострадали десятки человек. Как минимум 25 участников протестных акций в Каталонии были задержаны в ночь на 16 октября в Террагоне, Льейде, Барселоне и Сабаделе.