Барселона, Испания, , 08:48 — REGNUM Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон выступил против вынесенного Верховным судом Испании приговора в отношении 12 каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Он считает, что в их действиях «нет преступления». Об этом политик заявил в ходе выступления в Брюсселе.

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«Нет преступления в том, чтобы предложить подданным определить своё будущее, — подчеркнул Пучдемон. — Приговор подтверждает путь репрессий».

По его словам, осуждённые политики являются «жертвами произвольного задержания». Бывший глава Каталонии также отметил, что у граждан должна быть возможность выбора, которая есть у всех народов мира.

«Нет другого пути, как референдум, на котором мы выскажемся, чего мы хотим и как мы этого хотим», — подчеркнул Пучдемон.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября сторонники независимости Каталонии устроили демонстрации В Барселоне, Таррагоне, Жироне и других городах. Акции протеста начались после вынесения приговора приверженцам каталонской независимости, которых осудили за попытку подорвать общественный порядок Испании в связи с проведением в октябре 2017 года незаконного референдума и последующим провозглашением каталонской независимой республики в региональном собрании.

Протестующие перекрывали улицы, а также практически парализовали работу аэропорта Барселоны. Всего на стихийный митинг в воздушной гавани собрались почти 8 тыс. протестующих. Из-за этого было отменено более сотни рейсов.

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