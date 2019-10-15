Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Никакой противоправной деятельности на Украине сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден не вёл. Об этом Байден-младший, который с 2014 года входил в состав правления газодобывающей компании Burisma, заявил в интервью телеканалу ABC.

Хантер Байден Ben Stanfield

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По его словам, возможно, он не вошёл бы в правление Burisma, если бы Джозеф Байден не занимал в то время пост вице-президента США.

«Однако мой отец не влезал в мои дела. Это не идет на пользу каждому из нас», — подчеркнул бизнесмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на брифинге в Киеве глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что правоохранительные органы Украины проведут независимое расследование деятельности фирмы Burisma, членом совета которой является сын вице-президента США Хантер Байден.

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В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проверить на наличие коррупционной составляющей в деле сына Байдена. Глава Белого считает подозрительным тот факт, что в 2014 году компания Burisma, в правление которой вошёл Хантер Байден, платила ему более 100 тыс. долларов, «невзирая на то, что не имел опыта работы в энергетической сфере». Кроме того, по словам Трампа, Хантер Байден получил от Китая 1,5 млрд долларов.

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