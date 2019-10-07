Вашингтон, , 00:45 — REGNUM Наличие коррупционной составляющей в деле сына бывшего вице-президента Хантера Байдена считает необходимым проверить президент США Дональд Трамп. Об этом глава американской администрации написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский президент считает подозрительным тот факт, что в 2014 году компания Burisma в правление которой вошел Хантер Байден платила ему более 100 тыс. долларов «невзирая на то, что не имел опыта работы в энергетической сфере».

Кроме того, по словам Трампа, Хантер Байден получил от Китая 1,5 млрд долларов.

«Не может же быть такого, чтобы эти сделки были проведены по закону? Как заявляют адвокаты и другие, у меня как у президента есть обязательство изучать возможную или вероятную коррупционную составляющую», — написал Трамп.

Напомним, бывший вице-президент США Джозеф Байден является наиболее вероятным кандидатом на пост Президента США от Демократической партии. Трамп обвиняет сына Байдена в коррупционных схемах, когда тот входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.

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