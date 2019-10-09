Киев, 9 октября 2019, 11:18 — REGNUM Сегодня, 9 октября, в Киеве на брифинге внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал документы якобы подтверждающие, что вице-президент США Джо Байден получил от фирмы «Бурисма» более $900 тыс «за лоббистскую кампанию».

Андрей Деркач
Андрей Деркач
Petro Zhuravel
«По мнению следствия, была передача денег со стороны фирмы «Бурисма Груп» на лоббистскую деятельность лично Джо Байдену через лоббистскую компанию. Деньги в сумме более $900 тыс перечислены на счет американской компании «Rosemont Seneca Partners», связанной с Байденом. Назначение платежа: оплата за консультационные услуги», — сказал Деркач.

Он уточнил, что компания «Бурисма» переводила деньги «Rosemont Seneca Partners» «по договорам займа через несколько офшоров на многотысячные суммы в долларах США».

«Какой такой консалтинг для «Бурисмы» оформлялся через офшоры для одного Байдена, так и для другого (о Хантере Байдене — ред.)? Пусть над этим думает следственная комиссия Верховного совета и министерство юстиции США», — добавил Деркач.
Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко
Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко
President.gov.ua

Он также опубликовал переписку руководства Национального антикоррупционного бюро Украины и посольства США в Киеве, которая подтверждает, что ранее НАБУ согласовывала с американским посольством всю деятельность в отношении компании «Бурисма».

"Я не могу представить, чтобы ФБР сливала резонансные дела и информацию на посольство любого другого государства, а НАБУ сливало. Слив проблемных производств, пребывающих на согласовании Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — уточнил Деркач. Автор

Депутат также заметил, что отставкой генпрокурора Виктора Шокина занимался не только Джо Байден и посольство США, но и НАБУ.

«Пятый визит Байдена в Киев 7−8 декабря 2015 года был посвящен вопросу отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского и Бурисмы. Предметом давления стал 1 млрд кредитных гарантий США. Факт давления Байден сам признал в совет международных отношений США в январе 2018 года, назвал Шокина сукиным сыном, который должен быть уволен. НАБУ и посольство США очень интересовались данными на экс-генпрокурора… По мнению украинских следователей, Джо Байден переживал не только за заработок сына, но и за заработок аффилированной с ним украинской компании», — подытожил Деркач.

Как сообщалось, 7 октября в Киеве на брифинге глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что правоохранительные органы Украины проведут независимое расследование деятельности фирмы Burisma, членом совета которой является сын вице-президента США Хантер Байден. Он также пообещал провести презентацию результатов расследования.

4 октября на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что генпрокуратура проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг». По его словам, ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Байден, и передать его на дорасследование.