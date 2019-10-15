Абу-Даби, , 14:35 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты и дальше будут получать содействие России в космической отрасли. Об этом заявил 15 октября российский президент Владимир Путин в ходе визита в Абу-Даби.

Он отметил, что российская сторона поможет арабском государству в области спутниковой навигации и запуска спутников, а также поздравил власти ОАЭ с полетом их первого астронавта Хазаа аль-Мансури на орбиту.

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Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что полет аль-Мансури состоялся благодаря поддержке и помощи России и её президента.

Как сообщало ИА REGNUM, после официального визита в Саудовскую Аравию российский президент отправился в ОАЭ, где его встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. В повестке встречи лидеров — двустороннее взаимодействие РФ и ОАЭ в торгово‑экономической и инвестиционной сферах.

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