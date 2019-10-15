В преддверии визита в ОАЭ президента России Владимира Путина СМИ этой страны вспоминают, что именно благодаря России у Эмиратов появился национальный герой, первый космонавт Хаззаа аль-Мансури, сообщает эмиратская газета The National.

Газета отмечает, что полёт первого космонавта Эмиратов майора аль-Мансури стал возможен только благодаря поддержке и опыту российской космической индустрии, знаниям и технологиям России.