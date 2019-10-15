Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания
За день до начала государственного визита Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты стало известно, что зарегистрированная в Абу-Даби (ОАЭ) инвестиционная компания Mubadala Investment Company выкупит у Morgan Stanley половину доли в компании, владеющей крупнейшим торгово-развлекательным комплексом Санкт-Петербурга «Галерея» — у Московского вокзала на Лиговском проспекте.
Путин: ОАЭ — близкий и перспективный партнер России
Россия считает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) партнером, а сложившиеся доверительные отношения РФ с ОАЭ приносят пользу не только обеим сторонам, но и всему ближневосточному региону, считает президент России Владимир Путин.
В ОАЭ благодарят Россию за своего национального героя
В преддверии визита в ОАЭ президента России Владимира Путина СМИ этой страны вспоминают, что именно благодаря России у Эмиратов появился национальный герой, первый космонавт Хаззаа аль-Мансури, сообщает эмиратская газета The National.
Газета отмечает, что полёт первого космонавта Эмиратов майора аль-Мансури стал возможен только благодаря поддержке и опыту российской космической индустрии, знаниям и технологиям России.
Владимир Путин проведет переговоры с руководством ОАЭ
Президент России Владимир Путин во вторник, 15 октября, из Саудовской Аравии отправится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с государственным визитом. Помимо переговоров с руководством этой страны пройдет встреча и с деловыми кругами РФ и ОАЭ.