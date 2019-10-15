Абу-Даби, , 07:59 — REGNUM В преддверии визита в ОАЭ президента России Владимира Путина СМИ этой страны вспоминают, что именно благодаря России у Эмиратов появился национальный герой, первый космонавт Хаззаа аль-Мансури, сообщает эмиратская газета The National.

Газета отмечает, что полёт первого космонавта Эмиратов, майора Хаззаа аль-Мансури стал возможен только благодаря поддержке и опыту российской космической индустрии, знаниям и технологиям России.

Издание особо отметило, что визит Путина совпал по времени с возвращением национального героя-космонавта на родину. Его миссия, надеются в Эмиратах, заложила основы для более плодотворного сотрудничества между Россией и ОАЭ.

Россия, пишет The National, имеет большое влияние в регионе, и многие считают её стабилизирующей силой.

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