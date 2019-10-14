Мадрид, , 11:26 — REGNUM В Испании Верховный суд приговорил каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году, к срокам до 13 лет тюрьмы.

Так, бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас получил 13 лет тюрьмы, бывших советников правительства Каталонии Рауля Ромева, Жорди Туруля и Долорса Басса приговорили к 12 годам заключения.

Экс-спикера парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11 годам заключения, бывшие советники правительства Жоаким Форн и Жозеп Руль получили 10 лет тюрьмы, общественные лидеры Жорди Куишар и Жорди Санчес — девять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. При явке в 43% за независимость от Испании проголосовали 90%. Мадрид не признал итоги референдума и возбудил уголовные дела против его организаторов.

Организатор референдума — Ориол Жункерас — заявил, что, видит Каталонию «независимым государством в составе ЕС, процветающим и социально справедливым. Отвечающим на запросы своих граждан».

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