Мадрид, , 21:18 — REGNUM «Предупредив, как напрямую, так и намеками, что он без колебаний остановит каталонских борцов за независимость, если они нарушат закон, исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес сменил курс в минувшую среду и провозгласил себя единственным гарантом «мирного сосуществования в Каталонии», — сообщает испанское издание La Vanguardia.

Приговор по делу организаторов каталонского референдума будет неминуемо оглашен в ближайшие дни, и призывы сепаратистов к неповиновению становятся всё настойчивей. В партии социалистов, к которой принадлежит и.о. премьер-министра, боятся, что жесткий приговор лидерам движения за независимость вызовет «социальный пожар», а каталонское правительство Кима Торры воспользуется им, чтобы перейти от слов к действию — прямо накануне генеральных выборов 10 ноября, где будет решаться судьба Санчеса.

Выступая в среду, глава правительства не делал никаких отсылок ни к потенциальному неповиновению Женералитета Каталонии, ни к 155-й статье конституции, ни к закону о национальной безопасности, ни к задержанию радикалов из Комитетов по защите республики (CDR), обвиняемых в терроризме. Отбросив воинственный тон, характерный для него в последние дни, Санчес представил социалистов как силу, способную «восстановить мосты» и обеспечить мирное сосуществование жителей «плюралистичной» Каталонии, оказавшееся под угрозой из-за сепаратистов.