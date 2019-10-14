Вашингтон, 14 октября 2019, 09:24 — REGNUM Почти полсотни боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остались в тюрьмах, которые охраняют сирийские курды. Вывезти заключённых, обладающих ценной информацией, американские военные не успели из-за начатой Турцией на территории Сирии военной операции. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

Американские солдаты на точке эвакуации
Американские солдаты на точке эвакуации

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Также отмечается, что, воспользовавшись паникой, нескольким сотням боевиков удалось сбежать из центра временного содержания. Еще 700 членов семей террористов также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В общей сложности тюрьмы временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке, а также Камышлы покинули более 500 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что США вывезли с территории Сирии несколько десятков боевиков, включая двух особо опасных террористов из британской ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известной как Beatles. Это Александе Коти и аш-Шафи Эльшейх. Им приписывают расправы над десятками пленников, в том числе над американскими журналистами. Их планируется передать под суд в американском штате Виргиния.

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