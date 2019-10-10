* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Американские военные вывезли из Сирии двух боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из группы палачей, известных как «Битлз». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

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«В случае если курды или Турция потеряют контроль, США уже вывезли двоих боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанных с обезглавливаниями в Сирии, известных как «Битлз», из этой страны в безопасное место, контролируемое США, — написал Трамп на своей странице в Twitter. — Они худшие из худших».

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Добавим, что, по данным газеты Washington post, американские военные взяли под личную охрану десятки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всего под охраной США сейчас находятся около 40 террористов, которые ранее содержались в тюрьмах на подконтрольной курдам территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала наступательную операцию в Сирии, её войска вошли в северную часть страны восточнее Евфрата. Турецкие войска предприняли штурм города Телль-Абьяд, однако курды отразили эту атаку. На фоне этих событий официальный Вашингтон заявил, что не намерен поддерживать Турцию в военной операции, и начал вывод своих войск из Сирии.

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