Вашингтон, , 04:25 — REGNUM США уже вывезли самых опасных преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находящихся в тюрьмах Сирии, теперь странам Европы следует забрать оставшихся. Такое заявление Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в сети Twitter.

Американский лидер написал о том, что Турция и курды не должны позволить сбежать боевикам ИГ, находящихся в тюрьмах Сирии, а Европе надлежит забрать их.

«В руках у США находятся самые опасные из числа преступников ИГ. Европа должна была забрать их (оставшихся боевиков) после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты», — написал Трамп.

10 сентября Трамп заявил, что из Сирии вывезено двое боевиков ИГ из Британии: Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха их подозревают в расправе над 27 пленниками. Также на них возлагают ответственность за убийство американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффома.

Напомним, в Минобороны РФ завяли, что в тюрьмах Сирии находится 14 тас. боевиков. Самая большая группа боевиков (9 тыс. человек) содержится в тюрьме «Шаддади». Остальное количество боевиков отбывает заключение в тюрьмах «Эль-Холь», «Алляя», «Хасеке», «Эль-Маликия».

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