Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Петербургские чиновники намерены почти в 1,5 раза поднять сборы с граждан за капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2020 году. Соответствующий проект постановления подготовил Жилищный комитет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас взнос на капремонт в Северной столице составляет от 4 до 5 рублей с квадратного метра в зависимости от возраста и типа постройки.

Согласно новому документу, предлагается поднять плату с метра в дореволюционных домах с лифтом до 7 рублей, без лифта — до 6,5 рублей. В Сталинских постройках 1931−1956 годов, домах эпохи конструктивизма 1918−1930-х годов и «немецких» постройках 1945−1948 годов — до 6,84 рубля в случае наличия лифта, до 6,34 рубля — при его отсутствии.

Плату с метра в кирпичных «хрущевках» 1957−1970 годов с лифтом предлагают увеличить до 6,62 рубля, без лифта — 6,12 рубля. Если речь идет о панельных «хрущевках» — взнос с одного метра в доме с лифтом хотят установить на уровне 6,8 рубля, без лифта — 6,3 рубля.

Плата за капремонт в кирпичных постройках 1970−1980-х и в деревянных домах с лифтов составит 6,5 рублей с квадратного метра, без лифта — 6 рублей, в панельных домах 1970−1980-х — 6,2 рубля без лифта и 6,7 рублей с лифтом.

Взнос за ремонт в кирпичных домах, построенных после 1980-х, вырастет до 6,06 рубля в случае отсутствия лифта, до 6,56 рубля — в случае его наличия.

В панельных домах, возведенных после 1980-го, 1 кв. метр будет стоит, согласно задумке Жилкома, 6,74 рубля с лифтом, 6,24 рубля — без лифта.

Дома с наружными многослойными или оштукатуренными конструкциями, за исключением панельных, с датой постройки после 1980 года получат взнос за капремонт в 6,5 рубля с метра без лифта, в 7 рублей — с лифтом.

Взнос за ремонт в домах, возведенных после 1980-го, с вентилируемыми фасадами составит 6,75 рубля при наличии лифта, 6,25 рубля — при его отсутствии.

Заметим, ранее чиновники комитета финансов сетовали, что в Петербурге слишком низкие взносы за капремонт и приводили в пример в Москву. Такую позицию озвучивали замглавы комфина Сергей Макеев на бюджетных чтениях в городском парламенте.

Читайте также: Чиновники недовольны, что в Петербурге «слишком мало» платят за капремонт

Тогда же руководитель Жилищного комитета Виктор Борщев объявил, что ведомство якобы «не готово сегодня увеличивать взносы» жителям на капремонт. «Потому что и так непомерное бремя висит на них по коммунальным услугам», — говорил Борщев.

Читайте также: Непомерное бремя: жилком Петербурга не готов поднимать плату за капремонт

Впрочем, он предлагал прибавлять по рублю в год, однако в указанном проекте постановления прибавка оказалась выше.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 400 тыс. петербуржцев не платят за капремонт домов