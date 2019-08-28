Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM

Жилищный комитет Санкт-Петербурга пока не готов поддержать повышение тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом заявил 28 августа глава ведомства Виктор Борщев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борщев отреагировал на заявление заместителя главы комитета финансов Сергея Макеева, который посетовал, что в Петербурге самая низкая плата за капремонт в стране, поэтому выделение дополнительных субсидий на эти цели из казны кажется ему проблемой.

«Позиция Жилищного комитета: мы не готовы сегодня увеличивать взносы нашим жителям на капитальный ремонт и выходить с этой инициативой. Потому что и так непомерное бремя висит на них по коммунальным услугам. И здесь мы только в плановом порядке предлагаем по рублю прибавлять в год», — сказал Борщев.

Добавим, жилком попросил в 2020 году дополнительно почти 8 млрд рублей, 4,4 млрд из которых собираются пустить на капремонт домов.

Размер взноса на капитальный ремонт в 2019 году в Петербурге составляет от 4,0 до 5,0 руб. на 1 кв. м в месяц в зависимости от типа многоквартирного дома. По сравнению с 2018 годом он увеличился на 1,0 руб.

В городе действуют дифференцированные размеры взносов по десяти типам многоквартирных домов. Плата определяется исходя из периода постройки дома, материала стен, а также физического износа, наличия или отсутствия лифта.

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