Ашхабад, , 17:09 — REGNUM «На мероприятиях подобного уровня, с участием президентов многих стран, случайных высказываний, а тем более выступлений не бывает. Так и заявление президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова готовилось заранее. Он не зря упомянул про возврат стран к протекционной политике», — сказал политолог Марат Казакбаев, комментируя ИА REGNUM слова киргизстанского лидера о протекционизме, прозвучавшие на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

По мнению эксперта, в ЕАЭС «накопилось достаточно много нерешенных проблем».

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«Президент Киргизии открыто говорит о них, и уже не в первый раз призывает сдвинуть дело с мертвой точки. Например, среди соседей Киргизии есть одна конкретная страна, которая возводит дополнительные барьеры и, вместо того чтобы открывать границы, — закрывает их. Это Казахстан», — пояснил он.

Собеседник редакции отметил, что сохранение препятствий «не только нарушает основные принципы ЕАЭС, но и ставит вопрос о необходимости поиска альтернативных коридоров возможностей».

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«Киргизия может подключиться к альтернативной транспортной артерии. Например, есть ТРАСЕКА (транспортный коридор «Европа — Кавказ — Азия»), который тоже дает варианты выхода на Европу и на Россию, минуя Казахстан. Вторым нерешенным вопросом между Бишкеком и Нур-Султаном является «серый импорт». Казахстан обвиняет Киргизию в контрабанде, но сам занимается тем же самым», — подчеркнул политолог.

Казакбаев акцентировал внимание на том, что Бишкек «хочет видеть арбитром в этом споре Россию — потому что договориться напрямую с соседом не удается».

»Жээнбеков завуалированно высказал претензии в адрес Казахстана и выразил надежду на участие Москвы в споре с соседом. Глава Киргизии намекнул, что в противном случае он будет вынужден искать альтернативы уже имеющимся транспортным коридорам», — подытожил эксперт.

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