Бишкек, 11 октября 2019, 15:45 — REGNUM «Сегодня в мире мы можем наблюдать тенденции возврата стран к протекционной политике», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.
По словам киргизского лидера, странам Содружества необходимо выйти на новый уровень взаимодействия в сфере транзита грузов и расширить транспортный коридор между участниками СНГ.
«Необходимо сосредоточить наше внимание на развитии совместных экономических проектов и расширении промышленной кооперации, а также на вопросах реализации проектов по внедрению инновационных достижений в агропромышленном комплексе и логистике», — подчеркнул Жээнбеков.