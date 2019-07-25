Бишкек, , 13:53 — REGNUM

Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана обвинил Киргизию в массовой контрабанде товаров из Китая. Однако таможенная служба Киргизии не согласилась с обвинениями, отметив при этом, что казахской стороне следует уделять больше внимания собственным проблемам в этой сфере.

В таможенном ведомстве подчеркнули, что в последние годы наблюдается большое расхождение между китайскими и казахстанскими официальными данными по поставкам товаров из Китая в Казахстан.

«Что показывает наличие данной проблемы в самом Казахстане. Так, в 2015 году расхождение данных по экспорту товаров Китая в Казахстан и импорту товаров Казахстана из Китая составило $3,3 млрд (208,3 млрд рублей), а уже в 2018 году увеличился до $6 млрд (378,7 млрд рублей)», — уточнили в ГТС Киргизии.

Читайте также: «Контрабанда есть у всех членов ЕАЭС, но крайней стала Киргизия» — мнение

Киргизстанские таможенники отмечают, что несмотря на оборудованные пропускные пункты в Казахстане, проблема «серого импорта» только усугубляется.

Также таможенное ведомство жалуется на то, что на пунктах пропуска киргизско-казахстанской границы и российско-казахстанской границы сплошному досмотру подвергаются все транзитные грузы Киргизии, идущие в Россию через территорию Казахстана, а также грузы, идущие из Китая в Киргизию транзитом по территории Казахстана.

«Такие действия нарушают нормы и правила ВТО и основополагающий принцип свободы движения товаров, закрепленный в договоре о ЕАЭС. Неправомерные действия Казахстана являются ничем иным как скрытым таможенным контролем», — констатируют в таможенной службе Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Казахстан неоднократно обвинял Киргизию в масштабной контрабанде товаров из Китая в страны Евразийского экономического союза, участниками которого являются обе республики.

Читайте также: Киргизские депутаты волнуются из-за решения Путина о борьбе с контрабандой