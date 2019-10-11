Бишкек, , 11:30 — REGNUM Арестованный по обвинению в коррупции бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался явиться на предварительные слушания по делу о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, передает «K-news».

По словам адвоката экс-главы государства, из-за этого судебное заседание пришлось перенести на 14 октября 2019 года.

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«Ранее в интервью Атамбаев сообщил, что не будет играть роль, какую ему отвели в этом процессе. Это продолжение его высказывания», — пояснил позицию своего подзащитного Сергей Слесарев.

Он отметил, что вопрос о возможном принудительном приводе экс-президента Атамбаева на судебное заседание должен решить суд.

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