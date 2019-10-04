Бишкек, 4 октября 2019, 15:29 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии направила в Первомайский районный суд киргизской столицы уголовное дело о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает «Кабар».
Обвинение в рамках этого уголовного дела предъявлено бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, экс-завотделом судебной реформы и законности аппарата президента Индире Джолдубаевой, бывшему советнику председателя госслужбы исполнения наказаний Калыбеку Качкыналиеву и директору Центра гематологии Абдухалиму Раимжанову.
Они обвиняются по статье «Организация коррупции в интересах организованной преступной группы» Уголовного кодекса Киргизии.
Отметим, что также в качестве подозреваемых по этому уголовному делу проходят: бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Дамира Сагинбаева, бывший секретарь Совета обороны Бусурманкул Табалдиев, экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-председатель ГСИН Зарылбек Рысалиев, судья Джапар Эрматов, экс-спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, экс-помощник прокурора Кубат Жуматаев, экс-советник председателя госкомитета нацбезопасности Марат Бекенов, экс-представитель минздрава Канат Бектемиров, экс-глава медуправления ГСИН Акылбек Асанов, врач ГСИН Фархад Атаходжаев, врач-онколог Эмиль Макимбетов, лаборант Ирина Цопова и адвокат Али Касымов.
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