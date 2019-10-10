Владимир Путин посетит Нижний Новгород 10 октября 2019 года — в день открытия VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В программе поездки — участие президента РФ в пленарном заседании, основная тема которого — «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом».

Он также проведёт в столице Нижегородской области заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, на котором планируется обсудить роль регионов и муниципальных образований в развитии физкультуры и спорта.

В рамках форума Владимир Путин также встретится с главами международных спортивных организаций, победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе и осмотрит выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы».