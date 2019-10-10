Глава Международной федерации хоккея посетил игру «Торпедо» и «Витязя»
Накануне, приехавший на форум президент Международной федерации хоккея Рене Фазель вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным посетили матч нижегородского «Торпедо» и подмосковного «Витязя».
Среди спикеров форума — именитые спортсмены Александр Карелин, Алексей Ягудин и Николай Валуев, а также помощник президента РФ Игорь Левитин и главы ряда регионов.
На форуме в качестве спикеров выступят представители нескольких регионов, в том числе и Татарии. Так перед гостями выступят глава республики Рустам Минниханов и республиканский министр спорта Владимир Леонов.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в этом масштабном мероприятии могут принять участие более 2 тыс. гостей. При этом власти рассчитывают максимально задействовать объекты инфраструктуры, построенные к чемпионату мира по футболу. Все основные мероприятия состоятся на площадке недавно построенного футбольного стадиона «Нижний Новгород».
Нижегородцы смогут попасть на чемпионат Европы по скейтбордингу бесплатно
На участие в чемпионате по скейтбордингу подали заявки более 100 лучших спортсменов континента. Россию на чемпионате представят 6 спортсменов, в числе которых нижегородец Яков Кан.
Зрители смогут посетить соревнования 10−12 октября. Посещение будет бесплатным, однако гостей чемпионата просят зарегистрироваться на официальном портале состязаний.
О визите Владимира Путина в Нижний Новгород сообщалось задолго до форума. Нижегородские эксперты предполагали, что, помимо столицы региона, глава государства посетит и Саров.
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Международный форум «Россия — спортивная держава» учреждён в июле 2009 года для развития физической культуры и спорта. Впервые форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В октябре 2018 года форум прошёл в Ульяновске.
В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия — спортивная держава»
В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава». Мероприятия форума будут проходить в течение двух дней. Также в рамках форума состоится первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, который станет квалификационным этапом к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.