Нижний Новгород, , 02:38 — REGNUM В Нижегородской области, где 10−11 октября 2019 года будет проходит международный форум «Россия — спортивная держава», на открытие ожидают Владимира Путина. Официально сведения пока не подтверждены, но в Нижнем Новгороде уже гадают над его возможным маршрутом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Kremlin.ru

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что известно лишь, что визиту быть, но программа пока неизвестна. Вероятно участие главы государства в заседании совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, на котором обсудят роль регионов и муниципалитетов в этой сфере.

Эксперты предполагают, что Владимир Путин может посетить и стратегически важные предприятия, например, направиться в Саров, где находится важный для страны ядерный центр.

«Плюс в этом году учёные из ВНИИЭФ трагически погибли на испытаниях в Архангельской области. Президент может наградить их посмертно и посетить могилы, — предполагает Вовк. — Кроме того, Путин может приехать в Дзержинск. Либо на площадки заводов Свердлова и «Кристалл», где недавно были взрывы, либо посмотреть на рекультивацию «Белого моря». В 2011 году тогдашний президент Дмитрий Медведев посетил Дзержинск и поставил задачу ликвидировать накопленный экологический ущерб. И вот, спустя восемь лет, это наконец-то сделано».

Напомним, форум является ежегодным и в прошлый раз его на своей площадке принял Ульяновск. А первый раз он состоялся в 2009 году в Казани. В этом году ожидается участие порядка 1,5 тыс. гостей и 150 спортсменов. Впервые пройдёт Чемпионат Европы по скейтбордингу. Среди спикеров форума — именитые спортсмены Александр Карелин, Алексей Ягудин и Николай Валуев, а также помощник президента РФ Игорь Левитин, а также главы ряда регионов.