Нижний Новгород, , 15:10 — REGNUM Россия постоянно сотрудничает с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и готова выполнять все требования, чтобы российские спортсмены выступали с представителями других стран на равных. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российская сторона ведет активное сотрудничество с организацией. В выполнении ее требований заинтересованы спортсмены, в первую очередь, чтобы все недочеты, связанные с допингом, остались в прошлом.

«Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта», — сказал глава государства.

ИА REGNUM напоминает, после пленарного заседания форума состоится заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.