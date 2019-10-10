Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов сезона 2020/21, потому что абсолютно готов к проведению мероприятия такого масштаба. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью RT.

«Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира. Поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает», — сказал Чеферин.

Он добавил, что такой матч, как финал Лиги чемпионов должен проходить в разных странах Европы. При этом необходимо, чтобы это было место с соответствующей инфраструктурой.

Напомним, в конце августа стало известно, что финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге. В России уже проходил финал главного европейского турнира — в 2008 году в Москве играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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