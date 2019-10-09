Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Супруга и дочь гражданина РФ Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы, пробудут в Соединённых Штатах до конца октября и в этот период смогут посещать его в колонии. Об этом в интервью RT заявил Виктор Бут.

Тюрьма США

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«Они посещают меня прямо сейчас. У них есть возможность посещать меня до конца этого месяца», — уточнил гражданин РФ, высказав благодарность сотрудникам посольства РФ за помощь в организации визита его семьи в США.

Он также добавил, что новости узнаёт из российских и американских СМИ. По словам Бута, большая часть его сокамерников понимают, что политика и пропаганда «разделяют» Россию и США.

Напомним, в сентябре семья Бута — супруга и дочь — прилетели в Соединённые Штаты для встречи с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ Виктор Бут был арестован в 2008 году по запросу США в Таиланде по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд вынес ему приговор — 25 лет тюрьмы. Служители Фемиды признали Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Осуждённый своей вины не признал.

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В конце 2017 года адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов заявлял, что возвращение в Россию его подзащитного, осужденного в США, станет возможным только при улучшении российско-американских отношений.

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