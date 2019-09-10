Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Семья гражданина России Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской тюрьме, прилетела в Соединенные Штаты для встречи с ним, об этом написала его супруга Алла Бут на своей странице в Facebook.

«Мы с дочерью наконец-то прилетели в США. Это огромное счастье, увидеться с родным человеком», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году по обвинению в торговле оружием и поддержке террористов. В 2012 году он был осужден на 25 лет.

Суд в США признал гражданина РФ виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которую Вашингтон считает террористической.

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