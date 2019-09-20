Спрингфилд, США, , 08:26 — REGNUM Родственники Виктора Бута смогли добиться свидания с ним впервые после вынесения приговора в 2012 году в США. Им разрешили посещения в среду и в четверг. Жена Бута Алла рассказала корреспонденту ТАСС об этих встречах.

Виктор Бут отбывает наказание в тюрьме города Марион штата Иллинойс. Посетить его разрешили жене и дочери. Бут рассказал родным, что общается с остальными заключенными мало и держится особняком. Его день полностью расписан. Постоянные занятия позволяют легче переносить заключение.

«Он встает, начинает с йоги, потом чтение, затем небольшой перекус, потом занятия языками, опять чтение. Он говорит, что «мне не хватает времени в сутках на то, что я себе запланировал на день», — рассказала Алла.

Кроме того, Виктор Бут поделился планами о написании книги, как выживать в трудных условиях.

Сообщается, что на свиданиях запрещено касаться заключенных, а сидеть положено на расстоянии полуметра друг от друга. Родные при первой встрече сели рядом, но охрана, прежде чем указать на нарушение, позволила им побыть рядом.

Родным позволили посещать заключенного в течение полутора месяцев. Четырехчасовые свидания согласовали по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Как сообщало ИА REGNUM, жена и дочь Виктора Бута прибыли в США 10 сентября. Он был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году. Гражданина России обвинили в торговле оружием. В 2012 году он был осужден на 25 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Супруга Бута заявила, что Москва предлагала в обмен на него 15 граждан США