Москва, , 11:49 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президент Абхазии Рауль Хаджимба искренне поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы Абхазии.

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Хаджимба отметил, качественно новый уровень российской государственности способствовал последовательному росту благосостояния граждан и поступательному развитию институтов демократии.

«Народ Абхазии всегда будет помнить и ценить ваш вклад в сохранение нашей государственности, социальную и экономическую поддержку», — подчеркнул Хаджимба и пожелал Путину здоровья и успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, президент РФ Владимир Путин отмечается свой день рождения. Его уже поздравили главы Армении, Киргизии, Белоруссии, Азербйджана и ряд губернаторов российских регионов.

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