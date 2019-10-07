Москва, , 11:28 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев сердечно поздравил по телефону президента РФ Владимира Путина с 67-летием со дня рождения, сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

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Алиев пожелал Путину новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса Российского государства и народа, крепкого здоровья и выразил уверенность, что дальнейшее развитие двусторонних отношений продолжится.

Также главы двух стран подчеркнули, что проведенные недавно в Сочи азербайджано-российские переговоры на высшем уровне «внесли вклад в дальнейшее развитие стратегического партнерства, двусторонних дружеских отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, президент РФ Владимир Путин получил поздравления с днём рождения от глав Армении, Киргизии, Белоруссии и губернаторов российских регионов.

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