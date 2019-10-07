Москва, , 10:17 — REGNUM Сегодня, 7 октября, губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщается на сайте «Городской».

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Брянский губернатор отметил, что Россия сильна своими регионами. Прочный фундамент, созданный Владимиром Владимировичем за годы его руководства страной, позволяет уверенно смотреть в будущее.

«Владимир Владимирович изменил отношение к России и вывел ее на ведущие мировые позиции», — подчеркнул Богомаз и пожелал Путину здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и сил.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сердечно поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. «Путин вошел в отечественную и мировую историю как выдающийся национальный лидер, который спас Россию от распада и тотального кризиса», — отмечается в поздравлении.

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