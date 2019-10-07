Москва, , 10:47 — REGNUM Сегодня, 7 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днём рождения, сообщили в пресс-службе главы кабмина Армении.

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«Двусторонняя встреча на заседании Высшего Евразийского экономического совета и те договоренности, которые были достигнуты, доказывают союзнический уровень отношений наших стран и народов», — говорится в послании.

Пашинян поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию и выразил уверенность, что «совместными усилиями можно еще больше будет укрепить стратегическое партнерство между Россией и Арменией».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму президенту России Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения. Саркисян подчеркнул вклад Путина в укрепление отношений между двумя странами и выразил готовность поддержать Путина в укрепления мира и стабильности.

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