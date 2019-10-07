Москва, , 09:51 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму президенту России Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения, сообщили в пресс-службе президента Армении.

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Саркисян особо подчеркнул вклад Путина в укрепление отношений между двумя странами и выразил готовность поддержать Путина в укрепления мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.

«В Армении российского лидера знают как друга и одного из самых авторитетных политиков всего мира», — подчеркнул глава Армении и пожелал президенту России здоровья и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон сердечно поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Своё поздравление Додон опубликовал на своей страничке в Facebook.

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