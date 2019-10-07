Бишкек, , 08:33 — REGNUM Отношения между Россией и Киргизией в настоящее время вышли на «качественно новый уровень». Этому способствовало личное внимание и конструктивный подход к развитию сотрудничества между двумя странами президента РФ Владимира Путина. Такую уверенность в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения российского лидера выразил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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«Ваша мудрая и многогранная политика […] направленная на всестороннее развитие и процветание России, пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообществ», — говорится в телеграмме.

Глава Киргизии выразил глубокую убеждённость с том, что «многовековые узы дружбы и единая история послужат основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнёрства» между Киргизией и Российской Федерацией».

Жээнбеков пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин отпразднует свой 67-й день рождения. Планируется, что российский лидер проведёт этот день в кругу близких людей.

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