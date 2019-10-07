Москва, , 08:38 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президент Молдавии Игорь Додон сердечно поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Своё поздравление Додон опубликовал на своей страничке в Facebook.

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Додон пожелал Путину крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России.

«Ваш опыт и энергия и в дальнейшем будут направлены на усиления роли России на международной арене», — подчеркнул глава Молдавии и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.

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